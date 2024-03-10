Толстова (Завьялова) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстова (Завьялова) Антонина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1923

Дата смерти

10.03.2024

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923

Отец: Завьялов Андрей Панфилович

Мать: Завьялова (Вершинина) Наталья (Наталия) Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстов Константин Николаевич

Смена фамилии
Неизвестно
Поменяла паспорт на другого человека, чтобы спастись от смерти во время работы на химическом заводе во время войны . Была Завьялова а стала Сугатова Таисия Ермолаевна с датой рождения другой - 15.08.1... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1951

Сын: Толстов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Толстов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
07.02.1952

Сын: Толстов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Толстов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
27.11.1956

Дочь: Толстова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Толстов Константин Николаевич

Смерть
10.03.2024

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