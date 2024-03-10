Толстова (Завьялова) Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1923
Дата смерти10.03.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно
Поменяла паспорт на другого человека, чтобы спастись от смерти во время работы на химическом заводе во время войны . Была Завьялова а стала Сугатова Таисия Ермолаевна с датой рождения другой - 15.08.1... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1951
Сын: Толстов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Толстов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
07.02.1952
Сын: Толстов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Толстов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
27.11.1956
Дочь: Толстова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Толстов Константин Николаевич
Смерть
10.03.2024