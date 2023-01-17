Суровцова Серафима Александровна
Место рождения
Дата рождения25.12.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
25.12.1897 ст.
Родители: Священник сей церкви Александр Иванов Суровцов и жена его София Иванова. Восприемники: священническая дочь Вера Александрова Суровцова и священнический сын Иван Иванов Озерков.
Образование
1912
Обучается в 5 классе Гимназии.
Смерть
Неизвестно