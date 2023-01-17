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Суровцова Серафима Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.12.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1897 ст.

Отец: Суровцов Александр Иванович

Мать: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Священник сей церкви Александр Иванов Суровцов и жена его София Иванова. Восприемники: священническая дочь Вера Александрова Суровцова и священнический сын Иван Иванов Озерков.
Образование
1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в 5 классе Гимназии.
Смерть
Неизвестно
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