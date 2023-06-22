Кожемячёнок Руслан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1977
Отец: не указан
Мать: Русецкая Таиса Ивановна
Бракосочетание
26.07.1997
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1997
Сын: Кожемячёнок Максим Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1999
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.2008
Сын: Кожемячёнок Кирилл Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности