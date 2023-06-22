Кожемячёнок Руслан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожемячёнок Руслан Иванович

Кожемячёнок Руслан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1977

Отец: не указан

Мать: Русецкая Таиса Ивановна

Бракосочетание
26.07.1997

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.1997

Сын: Кожемячёнок Максим Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.1999

Сын: Русецкий Глеб Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.2008

Сын: Кожемячёнок Кирилл Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.