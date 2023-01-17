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Krohn (Biller) Catharina Dorothea

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.10.1801

Дата смерти

11.04.1849

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1801

Отец: Biller Johann Jakob

Мать: Krüger Charlotte Christine

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Breitenstein Catharina (Katinka)

Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander

Рождение ребёнка
21.03.1830

Дочь: Auguste Sophia

Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander

Wusterhausen, Brandenburg, Deutschland
Рождение ребёнка
07.11.1831

Сын: Krohn Nicolas

Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1838

Сын: Krohn Wilhelm (Heinrich)

Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1841

Дочь: Freifrau Von Eickstedt Ida Nadeschda

Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Krohn Friedrich Alexander

Смерть
11.04.1849
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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