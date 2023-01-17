Krohn (Biller) Catharina Dorothea
Место рождения
Дата рождения17.10.1801
Дата смерти11.04.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1801
Отец: Biller Johann Jakob
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Breitenstein Catharina (Katinka)
Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
21.03.1830
Дочь: Auguste Sophia
Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander
Wusterhausen, Brandenburg, Deutschland
Рождение ребёнка
07.11.1831
Сын: Krohn Nicolas
Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
20.02.1838
Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
09.10.1841
Дочь: Freifrau Von Eickstedt Ida Nadeschda
Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1849