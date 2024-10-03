Петина Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петина Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: --- Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошавцева Петина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Петина Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубкина Петина Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.1903

Дочь: Пискунова Петина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
07.06.1907

Дочь: Приблагина Петина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Фёдорова Петина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Петин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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