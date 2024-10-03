Петина Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: --- Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошавцева Петина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Петина Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубкина Петина Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1903
Дочь: Пискунова Петина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.1907
Дочь: Приблагина Петина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Фёдорова Петина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Петин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно