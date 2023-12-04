Халтурина (Хохолкова) Апполинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1909
Дата смерти06.08.1975
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1909
Отец: Хохолков Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халтурин Михаил Иванович
Зараменье, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.03.1932
Дочь: Халтурина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Халтурин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1937
Дочь: Халтурина Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Халтурин Михаил Иванович
Смерть
06.08.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость