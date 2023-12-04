Халтурина (Хохолкова) Апполинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халтурина (Хохолкова) Апполинария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1909

Дата смерти

06.08.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1932 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1909

Отец: Хохолков Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халтурин Михаил Иванович

Зараменье, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.03.1932

Дочь: Халтурина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Халтурин Михаил Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1937

Дочь: Халтурина Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Халтурин Михаил Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
06.08.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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