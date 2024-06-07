Княгин Дмитрий Ерофеевич 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Дмитрий Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Княгин Ерофей Сергеевич

Мать: Княгина (Рычкова) Евдокия Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Княгина) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Княгина Ксения Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина Ксения Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
с. Ухтым, Россия
Рождение ребёнка
1796

Сын: Княгин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Княгина Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Шкляева Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Княгина Ксения Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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