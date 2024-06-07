Княгин Дмитрий Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Княгина) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Княгина Ксения Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Ухтым, Россия
Рождение ребёнка
1796
Сын: Княгин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Княгина Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Шкляева Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Княгина Ксения Афанасьевна
Смерть
Неизвестно