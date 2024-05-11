Санчугова Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санчугова Анна Александрова

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1883

Отец: Санчугов Александр Федоров

Мать: Плотникова Агриппина Стефанова

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдаровцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Байдаровцев Николай Иванович

Бракосочетание
09.02.1900 ст.

Муж: Байдаровцев Николай Иванович

Янгильдина Большая, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Байдаровцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Байдаровцев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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