Санчугова Анна Александрова
Место рождения
Дата рождения01.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байдаровцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Байдаровцев Николай Иванович
Бракосочетание
09.02.1900 ст.
Янгильдина Большая, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1904
Сын: Байдаровцев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Байдаровцев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно