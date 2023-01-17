Соловьева (Чертищева) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1905 ст.
Дата смерти30.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905 ст.
Рождение ребёнка
14.02.1927
Сын: Соловьев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1931
Сын: Соловьев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1939
Сын: Соловьев Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1941
Дочь: Кочергина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1984