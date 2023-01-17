Соловьева (Чертищева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Чертищева) Александра Алексеевна

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Место рождения

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.11.1905 ст.

Дата смерти

30.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905 ст.

Отец: Чертищев Алексей Владимирович

Мать: Чертищева Надежда Николаевна

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.02.1927

Сын: Соловьев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1931

Сын: Соловьев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1939

Сын: Соловьев Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.12.1941

Дочь: Кочергина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Иванович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Сергей Иванович

Смерть
30.12.1984
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