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Усольцев Семён Михайлович

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Место рождения

Алтайский край, Кочковский район, деревня Букреево

Дата рождения

02.08.1911 ст.

Дата смерти

31.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
32-я стрелковая дивизия, 11 армия, редовой, курсант, стрелок.
Захоронение (военное)
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.12.1943
Погиб во время Городокского сражения

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