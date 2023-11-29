Усольцев Семён Михайлович
Место рожденияАлтайский край, Кочковский район, деревня Букреево
Дата рождения02.08.1911 ст.
Дата смерти31.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
32-я стрелковая дивизия, 11 армия, редовой, курсант, стрелок.
Захоронение (военное)
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.12.1943
Погиб во время Городокского сражения