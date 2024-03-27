Ахметов Сабиржан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Сабиржан

Место рождения

дер.Новые Чечкабы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1893 г.р.

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Габдрахман

Мать: Ахметов Нагимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахметов) Таскирэ

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сабиров Гадельжан

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
16.10.1916

Дочь: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
25.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Смерть
23.04.1947

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