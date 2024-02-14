Зулейха Вторая Жена
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мухаметкулов Ибрагим
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мухаметкулов Бахтияр
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мухаметкулов Хусаин
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Смерть
Неизвестно