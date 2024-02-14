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Зулейха Вторая Жена

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1798

Сын: Мухаметкулов Мухамедьяр

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мухаметкулов Ибрагим

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1806

Сын: Мухаметкулов Бахтияр

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1811

Сын: Мухаметкулов Хусаин

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Смерть
Неизвестно

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