Новоселова (Волошенко) Римма Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.11.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1969
Сын: Новоселов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Новоселов Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новоселов Александр Иванович