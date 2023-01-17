Новоселова (Волошенко) Римма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Волошенко) Римма Ивановна

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Место рождения

Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.11.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.02.1969

Сын: Новоселов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Новоселов Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новоселов Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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