Щиголева (Веневцева) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щиголева (Веневцева) Пелагея Михайловна

Место рождения

Благословенный поселок Оренбургской губернии

Дата рождения

25.04.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1861 ст.

Отец: Веневцев Михаил Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щиголев Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щиголев Григорий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щиголев Иван

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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