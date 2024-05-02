Щиголева (Веневцева) Пелагея Михайловна
Место рожденияБлагословенный поселок Оренбургской губернии
Дата рождения25.04.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1861 ст.
Отец: Веневцев Михаил Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щиголев Григорий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щиголев Иван
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно