Наталья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Карпова

Наталья Карпова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Карп Иванов

Мать: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
03.06.1814

Сын: Пётр Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
10.10.1816

Дочь: Парфия Андриана

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
25.03.1818

Сын: Иоанн Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
02.08.1819

Сын: Василий Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
01.04.1821

Дочь: Мария Андрианова

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
08.06.1822

Сын: Фёдор Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
13.01.1824

Сын: Иоанн Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
16.03.1825

Дочь: Дарья Андрианова

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Стефанида Андрианова

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
24.07.1829

Сын: Симон Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
01.02.1831

Сын: Иван Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
29.10.1834

Сын: Дмитрий Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Рождение ребёнка
11.02.1838

Сын: Алексей Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриан Евстигнеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close