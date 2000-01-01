Наталья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Карп Иванов
Мать: Екатерина Иванова
Сын: Пётр Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Дочь: Парфия Андриана
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Сын: Иоанн Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Сын: Василий Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Дочь: Мария Андрианова
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Сын: Фёдор Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Сын: Иоанн Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Дочь: Дарья Андрианова
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Дочь: Стефанида Андрианова
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Сын: Симон Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Сын: Иван Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Сын: Дмитрий Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Сын: Алексей Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Евстигнеев
Муж: Андриан Евстигнеев