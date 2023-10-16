Ландарева (Исаева) Надежда Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландарева (Исаева) Надежда Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1969

Отец: Исаев Валентин Сергеевич

Мать: Исаева Лидия Борисовна

Рождение ребёнка
25.04.1991

Сын: Ландарев Станислав Иванович

Отец ребёнка: Ландарев Иван Николаевич

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1998

Сын: Ландарев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ландарев Иван Николаевич

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