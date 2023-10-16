Ландарева (Исаева) Надежда Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1969
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1969
Отец: Исаев Валентин Сергеевич
Мать: Исаева Лидия Борисовна
Рождение ребёнка
25.04.1991
Сын: Ландарев Станислав Иванович
Отец ребёнка: Ландарев Иван Николаевич
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1998
Отец ребёнка: Ландарев Иван Николаевич