Коршунова Анна Дометиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1788 ст.
Отец: Коршунов Дометий
Бракосочетание
11.02.1807 ст.
Муж: Кощеев Карп Петров
Поручители по жениху: кр-н поч.Потапова Михаил Власов; кр-не Игнатий Корнилов, Тимофей Ашихмин, Вас.Симонов, Федула Шульгин,Иван Старков
Рождение ребёнка
16.02.1808 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Карп Петров
Восприемник из поч.Потапова кр-н Михаил Власов
Рождение ребёнка
04.02.1810 ст.
Сын: Кощеев Влас Карпов
Отец ребёнка: Кощеев Карп Петров
Восприемник из поч.Потапова кр-н Михаил Власов
Рождение ребёнка
08.02.1812 ст.
Дочь: Кощеева Агафья Карпова
Отец ребёнка: Кощеев Карп Петров
Смерть
Неизвестно