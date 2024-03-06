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Коршунова Анна Дометиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788 ст.

Отец: Коршунов Дометий

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1807 ст.

Муж: Кощеев Карп Петров

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Поручители по жениху: кр-н поч.Потапова Михаил Власов; кр-не Игнатий Корнилов, Тимофей Ашихмин, Вас.Симонов, Федула Шульгин,Иван Старков
Рождение ребёнка
16.02.1808 ст.

Сын: Кощеев Поликарп Карпов

Отец ребёнка: Кощеев Карп Петров

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник из поч.Потапова кр-н Михаил Власов
Рождение ребёнка
04.02.1810 ст.

Сын: Кощеев Влас Карпов

Отец ребёнка: Кощеев Карп Петров

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник из поч.Потапова кр-н Михаил Власов
Рождение ребёнка
08.02.1812 ст.

Дочь: Кощеева Агафья Карпова

Отец ребёнка: Кощеев Карп Петров

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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