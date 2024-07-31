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(Лаптева) Евдокия Леонтиевна

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1873

Отец: Лаптев Леон-Ион-Леонтий Степанович

Мать: Лаптева Евдокия Андреевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
02.08.1873
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Счёт родившихся: 58 жен Урожд. - Евдокия Леонтиевна Отец - Лаптев Леонтий Степанович, билетный солдат (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) Мать - Лаптева Е... Показать все
Смерть
Неизвестно

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