(Лаптева) Евдокия Леонтиевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1873
Крещение
02.08.1873
Счёт родившихся: 58 жен Урожд. - Евдокия Леонтиевна Отец - Лаптев Леонтий Степанович, билетный солдат (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) Мать - Лаптева Е... Показать все
Смерть
Неизвестно