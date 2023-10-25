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Павлючков Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

22.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Павлючков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1941

Сын: Павлючков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Павлючкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлючков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Павлючкова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлючкова Елизавета Ивановна

Смерть
22.03.1986
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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