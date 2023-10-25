Павлючков Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти22.03.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Павлючков Федор
Рождение ребёнка
08.10.1941
Сын: Павлючков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Павлючкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлючков Виктор Петрович
Мать ребёнка: Павлючкова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1986
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург