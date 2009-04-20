Таминдаров Радмир Мухаметнурович
Место рожденияд.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Дата рождения14.09.1940
Дата смерти20.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940
Отец: Таминдаров Мухаметнур Тамендарович
Мать: Таминдарова ?
д.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
21.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таминдарова Флюра Забаевна
г.Златоуст, Челябинская область, РСФСР
Рождение ребёнка
22.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таминдарова Флюра Забаевна
г.Златоуст, Челябинская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.2009
г.Златоуст, Челябинская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Златоуст, Челябинская область, РФ