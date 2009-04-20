Таминдаров Радмир Мухаметнурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таминдаров Радмир Мухаметнурович

Место рождения

д.Сагирово, Кигинский район, БАССР

Дата рождения

14.09.1940

Дата смерти

20.04.2009

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940

Отец: Таминдаров Мухаметнур Тамендарович

Мать: Таминдарова ?

д.Сагирово, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
21.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таминдарова Флюра Забаевна

г.Златоуст, Челябинская область, РСФСР
Рождение ребёнка
22.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таминдарова Флюра Забаевна

г.Златоуст, Челябинская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таминдарова Флюра Забаевна

Смерть
20.04.2009
г.Златоуст, Челябинская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Златоуст, Челябинская область, РФ
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