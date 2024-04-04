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Бутов Юрий Николаевич
Бутов Юрий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1968
Пол
Мужской
Отец
Бутов Николай Максимович
1939 г.р.
Мать
Бутова-Кленина Галина Васильевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1968
Отец:
Бутов Николай Максимович
Мать:
Бутова-Кленина Галина Васильевна
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