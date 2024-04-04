Бутов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1968

Отец: Бутов Николай Максимович

Мать: Бутова-Кленина Галина Васильевна

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