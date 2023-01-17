Красношеков Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красношеков Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1932
Дочь: Калмыкова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Красношекова Екатерина Лаврентьевна
Сюзюм, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красношеков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Красношекова Екатерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Александровна
Мать ребёнка: Красношекова Екатерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Красношекова Екатерина Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно