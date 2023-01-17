Красношеков Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красношеков Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красношеков Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1932

Дочь: Калмыкова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Красношекова Екатерина Лаврентьевна

Сюзюм, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красношеков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Красношекова Екатерина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Александровна

Мать ребёнка: Красношекова Екатерина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Красношекова Екатерина Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красношекова Екатерина Лаврентьевна

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