Степаненкова (Куканова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненкова (Куканова) Ольга

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

15.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
14.12.1989

Муж: Степаненков Игорь Валентинович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1995

Дочь: Степаненкова Марина Игоревна

Отец ребёнка: Степаненков Игорь Валентинович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1995

Дочь: Степаненкова Наталья Игоревна

Отец ребёнка: Степаненков Игорь Валентинович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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