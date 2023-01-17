Степаненкова (Куканова) Ольга
Место рождения
Дата рождения15.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.12.1989
Рождение ребёнка
31.01.1995
Дочь: Степаненкова Марина Игоревна
Отец ребёнка: Степаненков Игорь Валентинович
Рождение ребёнка
31.01.1995
Дочь: Степаненкова Наталья Игоревна
Отец ребёнка: Степаненков Игорь Валентинович
Место жительства
Неизвестно