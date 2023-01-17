Бердяев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяев Николай Александрович

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

1874

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1900 по 1903
Вологодская губерния
Место жительства
С 1904 по 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1924
Берлин, Германия
Место жительства
Неизвестно
Кламар, Франция
Смерть
1948
Кламар, Франция
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