Фаткудинов Гильметин Шамшудинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1942
Дата смерти09.05.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабирова Флюза Габитовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
09.05.1999