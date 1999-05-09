Фаткудинов Гильметин Шамшудинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткудинов Гильметин Шамшудинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1942

Дата смерти

09.05.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабирова Флюза Габитовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
09.05.1999
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