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Рыкачев Алексей Петрович

Место рождения

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.12.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1832

Отец: Рыкачев Петр Степанович

Мать: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Чёрное, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыкачева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Рыкачева (Мартьянова) Вера Мироновна

Бракосочетание
1836

Жена: Рыкачева (Мартьянова) Вера Мироновна

Рождение ребёнка
09.07.1874

Дочь: Рыкачева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Рыкачева (Мартьянова) Вера Мироновна

Смерть
Неизвестно

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