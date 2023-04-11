Рыкачев Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения01.12.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1832
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыкачева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Рыкачева (Мартьянова) Вера Мироновна
Бракосочетание
1836
Рождение ребёнка
09.07.1874
Дочь: Рыкачева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Рыкачева (Мартьянова) Вера Мироновна
Смерть
Неизвестно