Щербина Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Евфросиния Даниловна
Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Евфросиния Даниловна
Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров
Упоминание
1766
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Щербина Иван Данилов
Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
казачка | Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1775
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда