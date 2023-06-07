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Щербина Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Щербина Стефан Данилов

Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Евфросиния Даниловна

Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Евфросиния Даниловна

Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1766
Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда | ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Щербина Иван Данилов

Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Даниил Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
казачка | Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1775
Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
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