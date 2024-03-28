Цуранова Инна Ватиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цуранов Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
05.06.1996
Дочь: Шабашева Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Цуранов Игорь Леонидович