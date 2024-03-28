Цуранова Инна Ватиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуранова Инна Ватиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цуранов Игорь Леонидович

Рождение ребёнка
05.06.1996

Дочь: Шабашева Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Цуранов Игорь Леонидович

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