Васильева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1937

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Альберт Васильевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Альберт Васильевич

Смерть
1992
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