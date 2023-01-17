Васильева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1937
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Альберт Васильевич
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Альберт Васильевич
Смерть
1992