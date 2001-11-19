Недорезов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедорезов Николай Фёдорович

Недорезов Николай Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1921

Дата смерти

19.11.2001

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1921

Отец: Недорезов Фёдор Егорович

Мать: Недорезова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смолякова Зоя Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смолякова Зоя Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Зоя Фёдоровна

Смерть
19.11.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close