Недорезов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1921
Дата смерти19.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1921
Рождение ребёнка
14.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смолякова Зоя Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смолякова Зоя Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смолякова Зоя Фёдоровна
Смерть
19.11.2001