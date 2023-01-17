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Усольцев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1910 ст.

Дата смерти

23.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910 ст.

Отец: Усольцев Иван

Мать: Парунья (Пелагея)

Рождение ребёнка
19.11.1938

Дочь: Питеркина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Теплухина Анастасия Ивановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Усольцева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Теплухина Анастасия Ивановна

Смерть
23.04.1966
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