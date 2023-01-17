Усольцев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1910 ст.
Дата смерти23.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910 ст.
Отец: Усольцев Иван
Мать: Парунья (Пелагея)
Рождение ребёнка
19.11.1938
Дочь: Питеркина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Теплухина Анастасия Ивановна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Усольцева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Теплухина Анастасия Ивановна
Смерть
23.04.1966