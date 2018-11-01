Томарова (Сладкова) Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти01.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Томаров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Томаров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томаров Владимир
Смерть
01.11.2018
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан