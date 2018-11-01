Томарова (Сладкова) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомарова (Сладкова) Тамара Андреевна

Томарова (Сладкова) Тамара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

01.11.2018

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Сладков Андрей Лаврентьевич

Мать: Сладкова (Шамина) Соломонида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Томаров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Томаров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томаров Владимир

Смерть
01.11.2018
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.