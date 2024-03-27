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Садыйк

Место рождения

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Валитова Гарифа Садыковна

Мать ребёнка: Асхабъямал

д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Похороны
Неизвестно
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
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