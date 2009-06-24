Олейников Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1954
Дата смерти24.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.06.2009