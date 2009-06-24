Олейников Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейников Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1954

Дата смерти

24.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1954

Отец: Олейников Александр Григорьевич

Мать: Олейникова (Попова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.06.2009

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