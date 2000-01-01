Sahakyan Nodar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sahakyan Nodar

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1965

Дочь: Karslyan Gayane

Мать ребёнка: Sahakyan Zoya

Рождение ребёнка
11.08.1972

Дочь: Kobalyan Marine

Мать ребёнка: Sahakyan Zoya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sahakyan Artur

Мать ребёнка: Sahakyan Zoya

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sahakyan Zoya

Смерть
Неизвестно
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