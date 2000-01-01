Sahakyan Nodar
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1965
Дочь: Karslyan Gayane
Мать ребёнка: Sahakyan Zoya
Рождение ребёнка
11.08.1972
Дочь: Kobalyan Marine
Мать ребёнка: Sahakyan Zoya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sahakyan Artur
Мать ребёнка: Sahakyan Zoya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sahakyan Zoya
Смерть
Неизвестно