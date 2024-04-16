Шимелис Танзиля Василевна
Место рожденияпос. Коркодин, Челябинская обл.
Дата рождения20.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.2011
Дочь: Шимелис Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Шимелис Антон Александрович
Рождение ребёнка
31.01.2016
Отец ребёнка: Шимелис Антон Александрович
Рождение ребёнка
12.01.2022
Дочь: Шимелис Афина Антоновна
Отец ребёнка: Шимелис Антон Александрович