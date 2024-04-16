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Шимелис Танзиля Василевна

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Место рождения

пос. Коркодин, Челябинская обл.

Дата рождения

20.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1989

Отец: Хуснутдинов Василь Асылович

Мать: Хуснутдинова (Кускульдинова) Раиля Спириновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шимелис Антон Александрович

Рождение ребёнка
19.11.2011

Дочь: Шимелис Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Шимелис Антон Александрович

Рождение ребёнка
31.01.2016

Сын: Шимелис Егор Антонович

Отец ребёнка: Шимелис Антон Александрович

Рождение ребёнка
12.01.2022

Дочь: Шимелис Афина Антоновна

Отец ребёнка: Шимелис Антон Александрович

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