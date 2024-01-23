Худяев Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяев Фёдор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1918

Жена: Худяева (Филиппова) Агреппина Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1928

Дочь: Данч (Худяева) Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Худяева (Филиппова) Агреппина Ивановна

Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1948

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