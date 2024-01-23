Худяев Фёдор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1918
Рождение ребёнка
09.03.1928
Дочь: Данч (Худяева) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Худяева (Филиппова) Агреппина Ивановна
Большая Ега, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1948