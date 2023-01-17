Лавров Алексей Юрьевич
Место рожденияСвердловская область, г. Североуральск, СССР
Дата рождения24.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1973
Отец: Лавров Юрий Николаевич
Мать: Бляхер Анна Абрамовна
Свердловская область, г. Североуральск, СССР
Рождение ребёнка
2000
Сын: Лавров Владислав Алексеевич
Мать ребёнка: Лаврова Наталья
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврова Наталья