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Лавров Алексей Юрьевич

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Место рождения

Свердловская область, г. Североуральск, СССР

Дата рождения

24.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1973

Отец: Лавров Юрий Николаевич

Мать: Бляхер Анна Абрамовна

Свердловская область, г. Североуральск, СССР
Рождение ребёнка
2000

Сын: Лавров Владислав Алексеевич

Мать ребёнка: Лаврова Наталья

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова Наталья

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