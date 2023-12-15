Долбилов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти29.10.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Долбилова) Федотья Андреевна
Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Долбилов Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Долбилова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Около 03.08.1867
Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Около ?.06.1873
Дочь: Усатова (Долбилова) Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1877
Дочь: (Долбилова) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна
Смерть
29.10.1892