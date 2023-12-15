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Долбилов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

29.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Долбилов Иван Федотович

Мать: Долбилова Ефросинья Родионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Долбилова) Федотья Андреевна

Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Долбилов Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Долбилова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 03.08.1867

Сын: Долбилов Михей Андреевич

Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1873

Дочь: Усатова (Долбилова) Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1877

Дочь: (Долбилова) Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Долбилова Марфа Васильевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.10.1892
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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