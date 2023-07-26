Козлов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1974
Сын: Козлов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна
Рождение ребёнка
16.11.1980
Сын: Козлов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна
Рождение ребёнка
21.05.1984
Дочь: Серова (Козлова) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна