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Козлов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1949

Отец: Козлов Алексей Григорьевич

Мать: Козлова Евдакия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна

Рождение ребёнка
02.09.1974

Сын: Козлов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна

Рождение ребёнка
16.11.1980

Сын: Козлов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна

Рождение ребёнка
21.05.1984

Дочь: Серова (Козлова) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна

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