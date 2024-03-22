Грибков ПЕТР ЛЕОНТЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибков ПЕТР ЛЕОНТЬЕВИЧ

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мать: Грибкова Митюшкина СПИРИДОНОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Сын: Грибков Александр Петров

Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1899

Сын: Грибков Адриан Петров

Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1903

Сын: Грибков ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Грибков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1912

Сын: Грибков Михаил Петров

Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.

Сын: Грибков АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Грибкова МАРИЯ ФИЛИППОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова МАРИЯ ФИЛИППОВНА

Смерть
Неизвестно
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