Грибков ПЕТР ЛЕОНТЬЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
25.11.1903
Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Грибкова ИУЛАНИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.
Сын: Грибков АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Мать ребёнка: Грибкова МАРИЯ ФИЛИППОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно