Черепанов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Иван Николаевич

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Место рождения

Верхнее Якутино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.08.1905

Дата смерти

21.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Якутино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.01.1979
Великоустюгский р-н, Вологодская обл.
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