Радченко Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1963

Дата смерти

13.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1963

Отец: Радченко Иван

Мать: Радченко Александра

Рождение ребёнка
20.08.1984

Сын: Радченко Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Радченко (Давыдова) Галина Владимировна

Рождение ребёнка
17.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радченко (Давыдова) Галина Владимировна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
13.07.2022
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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