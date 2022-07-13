Радченко Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1963
Дата смерти13.07.2022
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1963
Отец: Радченко Иван
Мать: Радченко Александра
Рождение ребёнка
20.08.1984
Сын: Радченко Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Радченко (Давыдова) Галина Владимировна
Рождение ребёнка
17.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радченко (Давыдова) Галина Владимировна
Смерть
13.07.2022