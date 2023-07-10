Балаганчик Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.2012
Сын: Балаганчик Ринат Егорович
Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна
Рождение ребёнка
30.06.2013
Сын: Балаганчик Александр Егорович
Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балаганчик Амэлия Егоровна
Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганчик Семён Егорович
Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балаганчик Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балаганчик Анна Егоровна
Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балаганчик Виктор
Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно