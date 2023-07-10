Балаганчик Егор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаганчик Егор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.2012

Сын: Балаганчик Ринат Егорович

Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна

Рождение ребёнка
30.06.2013

Сын: Балаганчик Александр Егорович

Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаганчик Амэлия Егоровна

Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганчик Семён Егорович

Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаганчик Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаганчик Анна Егоровна

Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балаганчик Виктор

Мать ребёнка: Хабаровская Иванна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабаровская Иванна Васильевна

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