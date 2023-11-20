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Дурнова Дарья Алимпиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Вычислено 1814 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1829 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1813

Муж: Дурнов Филипп Андреев

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Дурнова Авдотья Филлипова

Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Дурнов Игнат Филлипов

Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Дурнов Максим Филлипов

Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Дурнов Агафон Филлипов

Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Дурнова Агафья Филлипова

Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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