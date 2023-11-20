Дурнова Дарья Алимпиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1813
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Дурнова Авдотья Филлипова
Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Дурнова Агафья Филлипова
Отец ребёнка: Дурнов Филипп Андреев
Смерть
Неизвестно