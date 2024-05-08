Вильман Юрий Алексеевич 03.12.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вильман Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1944

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1944

Отец: Вильман Алексей Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильман (Фролова) Надежда

Рождение ребёнка
26.02.1968

Сын: Вильман Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Вильман (Фролова) Надежда

Рождение ребёнка
02.08.1972

Дочь: Вильман Алла Юрьевна

Мать ребёнка: Вильман (Фролова) Надежда

Смерть
2014

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