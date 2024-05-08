Вильман Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1944
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1944
Отец: Вильман Алексей Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1968
Мать ребёнка: Вильман (Фролова) Надежда
Рождение ребёнка
02.08.1972
Дочь: Вильман Алла Юрьевна
Мать ребёнка: Вильман (Фролова) Надежда
Смерть
2014