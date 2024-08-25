Бондарева Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Федор Фомич

Рождение ребёнка
07.06.1900

Дочь: (Бондарева) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1900

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