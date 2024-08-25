Бондарева Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Федор Фомич
Рождение ребёнка
07.06.1900
Дочь: (Бондарева) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич
Смерть
После 1900