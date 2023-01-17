Братухина Лукерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братухина Лукерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братухин Тимофей Иванович

Бракосочетание
До 1932

Муж: Братухин Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карпачи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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