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Долгая Христина Федоровна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
26.10.1883

Сын: Долгий Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
03.10.1885

Сын: Долгий Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
16.12.1887

Дочь: Самойленко (Долгая) Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Долгий Евдоким Григорьевич

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
12.03.1892

Дочь: Шеляг (Долгая) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гончаренко (Долгая) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
20.05.1898

Сын: Долгий Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
06.06.1899

Дочь: (Долгая) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
04.12.1901

Дочь: (Долгая) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Рождение ребёнка
15.05.1904

Дочь: (Долгая) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно

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