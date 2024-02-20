Долгая Христина Федоровна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Долгий Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович
Дочь: Самойленко (Долгая) Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович
Сын: Долгий Евдоким Григорьевич
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович
Дочь: Шеляг (Долгая) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович
Дочь: Гончаренко (Долгая) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович
Сын: Долгий Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович
Дочь: (Долгая) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович
Дочь: (Долгая) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович
Дочь: (Долгая) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Долгий Григорий Федорович