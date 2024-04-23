Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1801
Дата смерти01.03.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1801
Отец: Григорий Захарович
Мать: Прасковья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Степан Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна
Смерть
01.03.1880