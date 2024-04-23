Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Григорьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

21.01.1801

Дата смерти

01.03.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1801

Отец: Григорий Захарович

Мать: Прасковья Матвеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Степан Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
01.03.1880

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